Große Anziehungskraft hat die Flomersheimer Kerwe schon bei ihrer Eröffnung am Freitag entwickelt. Und auch an den folgenden Festtage kamen viele Besucher – auch dank der ins reguläre Programm übernommenen Wanderung. Am Montag gibt es noch einmal Live-Musik und die Wutzefleeschverlosung.

Mit viel Humor wurde schon die Eröffnung zelebriert. Rainer Hannemann und Jens Gabler boten einen witzigen Sketch zum traditionellen Faßbieranstich. Ortsvorsteherin Heike Haselmaier