Die Kerwe im Frankenthaler Vorort Eppstein beginnt zwar erst am Freitag, verkehrstechnisch macht sich die Veranstaltung aber schon ab Mittwoch, 17. August, bemerkbar: Laut Stadtverwaltung ist ab dann die Ernst-Moritz-Arndt-Straße vor dem Sportplatz für den Aufbau voll gesperrt. Auch der Kerweumzug am Samstag, 20. August, von 16 bis 17 Uhr wirkt sich auf den Verkehr in Eppstein aus. Nach Angaben der Stadt werden von 15.30 bis etwa 17.15 Uhr die als Zugweg benötigten Straßen gesperrt. Der Umzug verläuft von der Weingartenstraße über die Dürkheimer Straße, Brunnengasse, Verdistraße, Johann-Strauß-Straße, Dürkheimer Straße, Weidstraße und Platanenstraße. Zu Beginn des Umzugs und bis etwa 16.20 Uhr können Verkehrsteilnehmer an der Kreuzung Dürkheimer Straße (L524)/Studernheimer Weg (K5)/Weingartenstraße nur noch in den Studernheimer Weg und in die Dürkheimer Straße in Richtung Oggersheim/Maxdorf abbiegen. Größere Fahrzeuge sollten diesen Bereich großräumig umfahren, weil der Platz fürs Rangieren an der Kreuzung nicht ausreichen könnte.