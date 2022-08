„Do geh mer hieh, Flomerschum feiert in gääl und grieh – Kerwe wie immer“: Das Flomersheimer Ortsfest soll von Freitag, 26., bis Montag, 29. August, an die Ausgaben vor der Pandemie anknüpfen. Übernommen wird aber auch ein Element aus der Coronazeit.

Fortgeführt wird die Kerwewanderung. Zwei Touren werden am Sonntag ab 10 Uhr angeboten: über 2,5 Kilomter und 4,2 Kilometer, auf der längeren gibt es einen Getränkestand. Einen Flyer mit den Streckenplänen gibt es an der Kerwekasse am Kerweplatz (Jahn-/Haardtstraße). Eine Anmeldung und Startgebühr sind nicht erforderlich. Ausgeschenkt werde ausschließlich in Kunststoffbecher, betont Ortskartell-Vorsitzender Dirk Wedekind. „Wir wollen keine Glasscherben an der Wegestrecke hinterlassen.“

Auf dem Festplatz findet am Sonntagmorgen ein Frühschoppen mit Weißwurstessen statt. Kinder können ab 12 Uhr basteln, malen, sich schminken lassen und sich auf Schnitzeljagd begeben.

Los geht es auf dem Kerweplatz bereits am Freitag ab 14.30 Uhr. Die offizielle Eröffnung mit „Ausgraben“ der Kerwe und Fassbieranstich ist um 18 Uhr. Am Samstag startet um 15.30 Uhr der Umzug, anschließend wird Kerweredner Rainer Hannemann auf dem Festplatz das Ortsgeschehen aufs Korn nehmen.

Für Musik sorgen Phil & Chris (Freitag/Sonntag), die Gitarrenkombo Vogelfrei (Samstag) und Rainer Hannemann (Montag). Am Samstag und Sonntag gibt es ein Tagesessen, am Montag ab 15 Uhr Kuchen. Mit der „Wutzefleeschverlosung“ der SPD (20.30 Uhr) und der Kerwebeerdigung (22 Uhr) klingt das Ortsfest am Montagabend aus.