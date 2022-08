Unter dem Thema „Wertschätzung“ steht der ökumenische Gottesdienst, der am Sonntag, 21. August, 10 Uhr, anlässlich der Eppsteiner Kerwe auf dem Festplatz in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße gefeiert wird. „Am Beispiel des Zachäus aus dem Lukasevangelium möchten wir deutlich machen, wie wichtig es ist, dass wir uns gegenseitig wertschätzen, dass wir einen Blick für den Anderen haben und uns ganz bewusst Auszeiten im täglichen Leben nehmen“, erklärte Diakon Andreas Stellmann von der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit. Zusammen mit Pfarrer Manuel Hegel von der protestantischen Gemeinde Eppstein gestaltet er den Gottesdienst, an dem auch ein ökumenischer Projektchor unter Leitung von Rüdiger Zimmer mitwirkt. Die Kollekte ist für die Frankenthaler Tafel bestimmt.