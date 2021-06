Das ursprünglich am vergangenen Wochenende geplante Strohhutfest ist coronabedingt zum zweiten Mal in Folge ausgefallen. Die „Kerch uf Pälzisch“, sonst traditioneller Bestandteil beim Fest, wird nach der Pause im vergangenen Jahr nun am Sonntag, 13. Juni, nachgeholt. Das hat das protestantische Dekanat mitgeteilt. Mit dem Thema „Die Mensche liebhawwe is meh wie nor fromm redde“ ist der frühere Frankenthaler Dekan Werner Schwartz wieder um 10 Uhr zu Gast in der Zwölf-Apostel-Kirche. Leider können in diesem Jahr die Lieder nicht gemeinsam auf Pfälzisch gesungen werden, und es müssen im Gottesdienst Masken getragen werden, bedauert das Dekanat in seiner Pressemitteilung. Die Corona-Bestimmungen regeln dies noch so. „Aber Bibeltexte, Gebete und die Predigt über den Text des Sonntags aus dem 1. Korintherbrief des Apostels Paulus sind wie gewohnt in Mundart.“ Spätestens im nächsten Jahr, hoffen die Organisatoren, werde es wieder eine richtige „Kerch uf Pälzisch“ geben.