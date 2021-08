An zwei Autos wurden am Wochenende in Frankenthal die Kennzeichen abgeschraubt. Beide Nummernschilder fehlten bei einem Renault, der in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Parkplatz der Sporthalle Am Kanal stand. Im Laufe des Samstags, etwa zwischen 7 und 16 Uhr, wurde das hintere Kfz-Kennzeichen an einem Peugeot gestohlen, der in der Hammstraße am Bahnhof Süd geparkt war. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 313-0 zu wenden. Hinweise werden auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen genommen.