Unbekannte schraubten am Dienstag das hintere Kennzeichen an einem Opel Insignia ab, der am Bahnhof Süd geparkt war. Wie die Polizei mitteilt, stand der Wagen von 7 bis 17 Uhr in der Hammstraße. Der Schaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.