Der MTSV empfängt den TSV Eppstein. Beide Teams stehen unter Druck, die Form spricht leicht für Beindersheim – trotz Ausfällen.

Es ist ein Duell auf der Kellertreppe, wenn der Tabellenvorletzte MTSV Beindersheim den drei Ränge besser platzierten TSV Eppstein empfängt (Freitag, 19.30 Uhr). Da beide Teams unter Druck stehen, dürfte es spannend werden.

„Wir müssen hauptsächlich Spaß am Fußball haben, das fehlte mir in letzter Zeit“, konstatiert MTSV-Trainer Marc Erbach, dessen Mannschaft nach fünf Siegen und einem Remis 16 Punkte auf dem Konto hat – nur noch fünf weniger als der TSV Eppstein.

Chancenverwertung als Manko

Das Fußballjahr 2026 ist für beide Klubs unterschiedlich verlaufen. Während der TSV Eppstein in den fünf Ligaspielen noch ohne Punkte blieb, haben die Beindersheimer zwei ihrer fünf Spiele gewonnen. Die Mannschaft von Marc Erbach startete mit einem 4:3-Erfolg gegen den TuS Altleiningen in die Restsaison und kanzelte auf eigenem Platz die TSG Eisenberg mit 4:1 ab. Niederlagen gab’s beim SC Bobenheim-Roxheim (2:4), daheim gegen den ASV Maxdorf (0:2) und zuletzt auswärts beim FC Arminia Ludwigshafen II (0:5).

„Wenn wir’s Arminia-Spiel weglassen, war ich schon zufrieden mit den Spielen, aber nicht mit den Ergebnissen“, bekennt Marc Erbach. Individuelle Fehler hätten in Bobenheim-Roxheim das verdiente Remis gekostet und gegen Maxdorf sei die Chancenverwertung das große Problem gewesen. Das Hinspiel verlor der MTSV mit 2:3. Ärgerlich für Erbach, dass er auf drei Stammspieler verzichten muss, Aber das soll keine Ausrede sein. „Wir müssen mit dem ganzen Mannschaftsverbund verteidigen, das war zuletzt nicht so, da war viel zu wenig Bewegung gegen den Ball und zu wenig Bewegung, wenn wir am Ball sind“, monierte Erbach.

Gründe für Negativserie

„Die ersten drei Niederlagen waren fast zu erwarten, da wir gegen Mannschaften angetreten sind, die um den Aufstieg mitspielen. Ich hätte aber natürlich gerne etwas mitgenommen“, sagt TSV-Trainer Tobias Hoffmann zum 1:3 gegen den VfR Frankenthal, dem 0:5 gegen Vatanspor Frankenthal und den 0:3 beim Spitzenreiter ESV Ludwigshafen. Gegen Altleiningen (3:5) habe eine Mannschaft „nicht die Leistung aufgerufen, die ausreicht, um ein Spiel in der A-Klasse zu gewinnen“, beim 1:2 gegen Eisenberg sei die Leistung vom Einsatz her „top“ gewesen, jedoch habe man zu wenig Chancen herausgespielt, stellt er fest.

„Wir müssen auf jeden Fall noch Punkte sammeln und im besten Fall fangen wir am Freitagabend gegen Beindersheim damit an“, sagt Tobias Hoffmann, der seine Mannschaft beim MTSV aber nicht unter Siegzwang sieht.