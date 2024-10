Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Frankenthal hat am Samstag kurz nach Mitternacht vier Menschen verletzt.

Nach Angaben der Polizei rückten die Rettungskräfte gegen 0.07 Uhr zu dem Feuer in der Matthias-Grünewald-Straße aus. Als sie eintrafen, war das Treppenhaus des fünfstöckigen Gebäudes stark verqualmt, und mehrere Bewohner hatten sich an Fenstern und auf Balkonen bemerkbar gemacht, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Foto: Strieder

Parallel zu den Löscharbeiten durchsuchten Einsatzkräfte unter Atemschutz das verqualmte Treppenhaus nach weiteren Personen. Insgesamt retteten sie etwa 30 Menschen mithilfe von zwei Drehleitern, tragbaren Leitern und Fluchthauben. Das Feuer im Keller konnte schnell gelöscht werden, doch das Treppenhaus war bis unter das Dach mit dickem Ruß bedeckt. Eine Wohnung wurde unbewohnbar, weil die Bewohner die Eingangstür beim Verlassen nicht geschlossen hatten.

Bewohner kommen in Notunterkunft

Aufgrund der starken Rußbelastung ist das gesamte Wohnhaus derzeit gesperrt. Die meisten Bewohner kamen bei Freunden und Bekannten unter, während die Stadt Frankenthal und der Katastrophenschutz die verbleibenden Personen in einer Notunterkunft unterbrachten. Bürgermeister Bernd Knöppel war vor Ort und half bei der Unterbringung der Betroffenen. Die zuständige Hausverwaltung wurde informiert, um die Reinigung des Treppenhauses zu veranlassen.

Symbolfoto: Feuerwehr Frankenthal

Drei Personen erlitten vermutlich Rauchgasvergiftungen und wurden ebenso wie ein weiterer Mensch mit einer internistischen Ursache in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle an die Polizei Frankenthal, die nun die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen hat.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit über 40 Kräften und acht Fahrzeugen vor Ort, unterstützt von Kräften des Katastrophenschutzes, mehreren Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug. Auch die Bereitschaftsdienste für Gas, Strom und Wasser der Stadtwerke Frankenthal waren im Einsatz.