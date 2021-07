Elf Experten der Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen des Technischen Hilfswerks (THW) Frankenthal sind seit Donnerstagabend im Eifelkreis Bitburg-Prüm und im Landkreis Ahrweiler unterwegs, um die Folgen der Unwetterkatastrophe zu beseitigen. Sie pumpen Kellerräume und Tiefgaragen leer, helfen örtlichen Kräften bei der Reinigung von Straßen und Wegen oder übernehmen logistische Aufgaben wie den Transport von Sandsäcken und großen Betonsteinen. Das teilt das THW mit.

Die angeforderten Kräfte haben sich laut Zugführer Felix Kunz am Donnerstag gegen 23 Uhr auf den Weg in Richtung Bitburg gemacht. Mit im Gepäck: neben zahlreichen Schläuchen und Tauchpumpen auch die Schmutzwasserpumpe „Hannibal“, die mit 5000 Litern pro Minute Pumpleistung eine der stärksten Pumpen im Frankenthaler Ortsverband ist. Auf der Fahrt zur ersten Einsatzstelle in Minden an der Sauer hätten die Helfer einen ersten Eindruck von der Gewalt bekommen, mit der sich das Wasser in die Orte an der luxemburgischen Grenze gedrückt hatte. Der Nebenarm der Prüm sei ein brauner, reißender Fluss, so breit wie der Rhein gewesen. Durch die vielen leckgeschlagene Tanks habe ein schwerer Geruch von Öl und Benzin in der Luft gelegen.

Die Fachgruppe Wassergefahren sei am Freitag zusätzlich angefordert worden. Sie verstärkte mit fünf Kräften, einem Mehrzweckboot und einem Lastwagen mit Ladekran die örtlichen Kräfte. Seit Sonntagabend seien diese Experten wieder in Frankenthal. Die Helfer in der Katastrophenregion arbeiten nach Angaben des TWH in Schichten und sammeln zwischen ihren Einsätzen in sogenannten Bereitstellungsräumen Kraft. Einer dieser Räume ist der Nürburgring, auf den die Frankenthaler THW-Kräfte am Samstag verlegt wurden, um neue Einsätze zu fahren.