Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Basketballer in den unteren Klassen sind schon im Sommerpausenmodus. Jetzt haben auch die Landesligisten Gewissheit. Aufsteiger Eintracht Lambsheim wird in der Spielzeit 20/21 keine Partie bestreiten. Der Basketballverband Rheinland-Pfalz hat entschieden, den Spielbetrieb nicht mehr aufzunehmen. Eintracht-Abteilungsleiter Kristian Vukelic bastelt derweil schon an einem Projekt, das zur nächsten Runde Premiere feiern soll.

Nein, Hoffnung, dass die Eintracht in dieser Saison überhaupt noch mal auf Korbjagd gehen könnte, habe er nicht mehr gehabt, sagt Kristian Vukelic. Deshalb habe er die endgültige Absage der Runde