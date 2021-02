Zwei mutmaßliche Drogendealer hat der Kommunale Vollzugsdienst der Stadt Frankenthal am Donnerstagabend auf dem Spielplatz in der Glockengasse erwischt. Sie waren den Beamten bei ihrem Kontrollgang durch die Innenstadt aufgefallen, weil sie auf einer Bank ohne Maske und ohne Mindestabstand zueinander saßen. Weil zudem der Verdacht auf Drogenkonsum bestanden habe, sei auch daraufhin kontrolliert worden, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Das Ergebnis: Im Rucksack eines der Beschuldigten entdeckten die Beamten ein Behältnis mit verschiedenen Betäubungsmitteln sowie eine Feinwaage, Portionsbeutel und mehrere hundert Euro Bargeld in kleinen Scheinen. Die Ordnungsamtsleute hätten daraufhin die Polizei verständigt. Diese habe Rauschgift und Geld vor Ort sichergestellt und den Besitzer des Rucksacks auf der Dienststelle erkennungsdienstlich behandelt.