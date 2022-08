Weil der Kneipenwirt keine gültige Konzession vorweisen konnte, hat der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) nach Angaben der Stadt Frankenthal am vergangenen Wochenende eine Gaststätte „im Bahnhofsumfeld“ geschlossen. Die Tür sei bis auf Weiteres versiegelt worden, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung. Nach RHEINPFALZ-Informationen befindet der Betrieb sich in der Eisenbahnstraße in der Nähe der Einmündung Schmiedgasse. Zum Zeitpunkt der Kontrolle – am Samstagabend gegen 20.30 Uhr – hätten sich sieben Personen in dem Lokal aufgehalten – sechs von ihnen laut Stadt Gäste. Der Vollzugsdienst habe zudem festgestellt, dass Geldspielautomaten betrieben würden. Die eingesetzten KVD-Mitarbeiter hätten die Personalien der Verantwortlichen aufgenommen, gegen die nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren laufe.