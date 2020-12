Die evangelische Kirchengemeinde Frankenthal Nord und Mörsch hat wegen der Corona-Pandemie alle geplanten Gottesdienste bis zum 10. Januar abgesagt. Das hat im Namen des Presbyteriums Wolfgang Frömel am Donnerstag mitgeteilt. Am vierten Advent und an Heiligabend gibt es in Mörsch und im Nordend Alternativangebote in den Kirchen: Die Christuskirche in Mörsch ist geöffnet am Sonntag, 20. Dezember, 10 bis 11 Uhr, und Donnerstag, 24. Dezember, 18 bis 19 Uhr, die Versöhnungskirche am Sonntag, 20. Dezember, 15 bis 16 Uhr, und Donnerstag, 24. Dezember, 15 bis 16 Uhr. An diesen Tagen sind die Gemeindemitglieder eingeladen, bei Orgelmusik kurz zu verweilen und dann am Ausgang das „Licht von Bethlehem“, das von Pfadfindern ausgeteilt wird, mit nach Hause zu nehmen. Familien mit Kindern sind willkommen; Hygienevorschriften müssen eingehalten werden.

