„Geister, Grusel, Gänsehaut“ lautete der Titel der zweiten „Soirée im Hof“ des Frankenthaler Tanzstudios Semira. Geboten wurde den rund 40 Zuschauern, die an Halloween in die Heßheimer Straße kamen, eine perfekte Show. Aber auch Denkanstöße zu den Themen Dunkelheit, Leben und Tod wurden gegeben.

Die früh einsetzende Dämmerung, das Dunkel der Nacht, Lichter und flackernde Kerzen ließen in dem kleinen Hof eine geheimnisvolle Atmosphäre entstehen, in der sich das laut Birgit Karg alias Semira „mit Herzblut und Engagement“ entwickelte Programm Stück um Stück in nahtlos-perfekten Übergängen entfaltete. Im Vergleich zur ersten Soirée waren die Kostüme schillernder, doch vor allem hatten sich die Tänzerin Semira und die Schauspielerin Melanie Gaug weitere Akteurinnen an ihre Seite geholt. Das ließ erst die Vielfalt an spritzigen Ideen zu, um eine Show lebendig und abwechslungsreich zu gestalten. Wie im Flug vergingen da 60 Minuten.

Der Titel traf allerdings nicht ganz zu. Wer gängige Geister- und Gruselgeschichten erwartet hatte, wurde enttäuscht oder überrascht von dem, was er an Spannendem, Kuriosem, Beängstigendem, Tröstendem zu hören und an Tänzen zu sehen bekam. Letztere führten das Gehörte fort oder erzählten eigene Geschichten.

Ordnung des Kosmos

Semira startete mit hawaiianischer Mythologie und modernem Hula. In dem Text „Wo bist du, Kind des Lichts?“ ging es um die Ordnung des Kosmos, den Himmel oben und der Erde unten, die Frage nach Vergangenheit und Zukunft und nach dem Woher und Wohin. Es folgte ein Märchen um Pele, die hawaiianische Göttin des Feuers, der Vulkane und des Tanzes. Im szenischen Einstieg ging es um ein gebrochenes Versprechen und Rache. Der traditionelle Hula war auf diese Erzählung abgestimmt.

Gaug stellte sich als Kassandra und „Herrscherin der dunklen Künste“ vor und begann humorvoll: Um nicht wie eine Woche zuvor die Soirée wegen starken Regens abbrechen zu müssen, wollte sie die Götter mit einem Ritual milde stimmen. Doch Hühner schlachten um deren Blut willen, das würden Tierschützer wohl nicht mitmachen, überlegte sie. Mit der Milch einer räudigen Hündin mixen – „da sind die Veganer weg“, erkannte Gaug und beließ es bei einem: „Bitte, bitte, lass es nicht regnen.“

Danach fungierte sie als Medium berühmter Dichter und rezitierte aus Goethes „Totentanz“. Tänzerin Semira zeigte dazu einen Schleiertanz. Zu Lessings „Der Tod und der Trinker“, das von ewigem Leben, Liebe und Wein handelt, lag das Pendant in „Whatever Lola Wants“, das als orientalischer Tanz kombiniert mit burlesken Elementen daherkam. Auf Edgar Allan Poes Gedicht „Die Schlafende“ ließ Semira eine Puppe lebendig werden, auf das Grimm-Märchen „Der Gevatter Tod“ folgte ein orientalischer Tanz mit verwegenen Tangoelementen. Und auf Walther von der Vogelweides „Blumen und Wilder Klee“ ein Hula mit meditativem „Regenbogengedicht“.

Beeindruckendes Tempo

Stark war das Finale mit Leonard Cohens „You Want It Darker“, dem letzten Album des 2016 verstorbenen Musikers, das laut Semira als „Abrechnung mit Gott“ daherkomme. Sie tanzte dazu einen modernen Hula, der an den ausdrucksstarken Modern Dance anknüpfte und beeindruckte durch Tempo und Dynamik, Geschmeidigkeit und Gestik.

