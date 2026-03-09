Am Zwiebelbrunnen darf weiterhin Cannabis konsumiert werden. Eine Verbotszone ist rechtlich nicht möglich – stattdessen soll der Vollzugsdienst häufiger kontrollieren.

Die Einrichtung von vier Verbotszonen, in denen kein Cannabis konsumiert werden darf, hatte die CDU-Fraktion im Flomersheimer Ortsbeirat im Dezember beantragt. Die Stadtverwaltung hatte mitgeteilt, dass solche Zonen nur im Umkreis von 100 Metern um Schulen, Kindertagesstätten und ähnliche Einrichtungen zulässig sind.

Eine der von der CDU geforderten Zonen sollte im Bereich des Zwiebelbrunnens am Kerweplatz eingerichtet werden. Dort werde häufig konsumiert, und es gebe Klagen von Anwohnern, die sich belästigt fühlten. Mitglieder des Ortsbeirats hatten argumentiert, dass hier eine Verbotszone möglich sein könnte, weil sich ein Spielplatz in der Nähe befindet.

In der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats teilte Ortsvorsteher Ulrich Fleischmann (CDU) mit, dass die Einrichtung einer Cannabis-Verbotszone am Zwiebelbrunnen geprüft worden sei. Der Spielplatz sei jedoch weiter als 100 Meter entfernt, deshalb sei eine Verbotszone nicht möglich. Der kommunale Vollzugsdienst werde jedoch künftig regelmäßig am Zwiebelbrunnen Kontrollen durchführen.

Grundsätzlich ist es erlaubt, Cannabis zu rauchen. Die Konsumenten müssen jedoch volljährig sein, und jeder darf nur eine bestimmte Menge Cannabis besitzen.

Fleischmann forderte die Anwohner auf, auch abends und am Wochenende bei der Polizei oder beim kommunalen Vollzugsdienst anzurufen, wenn es Probleme gibt, etwa durch Lärm von Personen, die sich am Zwiebelbrunnen aufhalten. Bei der Telefonnummer des kommunalen Vollzugsdienstes springe allerdings immer nur ein Anrufbeantworter an, wurde dem Ortsvorsteher aus den Reihen der Besucher entgegengehalten.