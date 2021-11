Wegen der Corona-Lage und der zu erwartenden Einschränkungen sagt die Ortsgemeinde Dirmstein ihren Weihnachtsmarkt ab. Wie Erster Beigeordneter Hans Scherer (CDU) mitteilt, soll aber am Abend des 5. Dezember den jungen Dirmsteinern eine kleine Freude bereitet werden. „Alle Kinder, die sich etwas vom Nikolaus erhoffen“, so Scherer, sollen sich per E-Mail an info@dirmstein.de unter Angabe ihrer Adresse melden und an dem Tag einen Stiefel vor die Haustür stellen. Der Beigeordnete hofft, dass im Frühjahr als Ersatz für den Weihnachtsmarkt ein Dorffest gefeiert werden kann.