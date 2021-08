Sie sind seit einiger Zeit als Fortbewegungsmittel schwer angesagt: Elektrotretroller. Dass die sogenannten E-Scooter, wenn sie im Straßenverkehr benutzt werden, versichert sein müssen, das hat sich offenbar noch nicht bei allen Fahrern herumgesprochen. Ohne das entsprechende Versicherungskennzeichen, das einem Mofakennzeichen in Miniformat ähnelt, war zumindest am Freitagnachmittag ein 22 Jahre alter Frankenthaler unterwegs, als ihn die Polizei nach eigenen Angaben gegen 15.30 Uhr in der Samuel-Heinicke-Straße kontrollierte. Der junge Mann habe zunächst versucht zu flüchte, sei aber von der Streife eingeholt worden. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts auf einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.