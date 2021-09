Eilig hatte es ein Motorradfahrer, der am Montag gegen 16.30 Uhr auf der B9 einen Unfall mit einem Pkw verursacht hat, mit der Schadensabwicklung. Und das hatte einen Grund, wie sich später zeigte. Laut Polizei befuhr der 24-jährige Biker im Norden von Worms die B9 in Richtung Mainz. Als ein 61-jähriger Autofahrer an einer Ampel in Höhe der Straße In der Hollerhecke anhalten musste, hatte der nachfolgende Motorradfahrer offenbar zu wenig Sicherheitsabstand gelassen. Beim Abbremsen stürzte er auf die Fahrbahn, seine Maschine rutschte gegen den Pkw und verursachte Sachschaden. Der Biker erlitt Schürfwunden. Dem Autofahrer gab er Name und Anschrift an. Dann richtete er sein Motorrad auf und fuhr ohne Helm davon, ehe die hinzugerufene Polizeistreife am Unfallort eintraf. Wie sich herausstellte, hatte der 24-Jährige keine Fahrerlaubnis. Außerdem war das Motorrad nicht zugelassen, an der Maschine war ein ausrangiertes Kennzeichen angebracht.