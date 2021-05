Dass Koenig & Bauer Teile seines Betriebsgeländes an einen Investor aus der Region verkauft hat, hat am Mittwoch den Stadtrat beschäftigt. Ob der neue Eigentümer sich an den Masterplan für das Areal gebunden fühlt, blieb offen.

Erst vor wenigen Tagen sei der Vertrag über die Veräußerung des früheren Werksgeländes der Firma Koenig & Bauer (KBA) nördlich der Lambsheimer Straße vollzogen worden, der neue Eigentümer allerdings noch nicht im Grundbuch eingetragen, gab Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) am Mittwochabend auf Anfrage der SPD-Fraktion im Stadtrat bekannt. Erworben worden sei das Areal von einer Grundstücksgemeinschaft „mit Bezug zu Frankenthal“. Mehr wollte er dazu in öffentlicher Sitzung nicht sagen.

Dieter Schiffmann (SPD) bezeichnete es als ärgerlich, dass ein Teil der Antworten der Verwaltung auf seine Anfrage bereits vorher in der RHEINPFALZ veröffentlicht worden seien. Seine Fraktion habe sich nach dem Sachstand des vor vier Jahren mit einem Masterplan gestarteten „Leuchtturmprojekts“ erkundigen wollen. Dabei interessiere auch, ob die Stadt in die Verhandlungen einbezogen worden sei und warum sie ihr Vorkaufsrecht nicht ausgeübt habe.

Schwerpunkt Parkplatz

Auf die bisherigen Verfahrensschritte eingehend, sprach der OB von einem „kooperativem Planungsprozess“, von der dazu organisierten Bürgerbeteiligung und von der Verabschiedung zweier Bebauungspläne. Der Schwerpunkt habe zunächst auf dem ehemaligen KBA-Mitarbeiterparkplatz (P 1) gelegen, da dieser als Areal für Wohnungsbau leichter zu vermarkten gewesen sei. Hier müsse in Abstimmung mit dem Investor, der BPD Immobilienentwicklung GmbH, noch die genaue Nutzungsstruktur festgelegt werden. Geplant war eine Anlage mit rund 140 Wohnungen. Der Bau der ersten Häuser sollte nach früheren Angaben eigentlich im Frühjahr 2020 beginnen.

Bezüglich des eigentlichen Werksgeländes hat es laut Hebich „unterschiedliche Nutzungsvorstellungen“ gegeben. Es sei insofern schwierig gewesen, Interessenten zu finden, sagte der OB. Ein Bewerber habe einen Rückzieher gemacht. In die unternehmensinternen Vorgaben von KBA zur Veräußerung des Geländes sei die Stadt einbezogen gewesen. An einem Vorkaufsrecht habe allerdings kein Interesse bestanden, weil das Grundstück von privaten Investoren entwickelt werden solle.

Käufer kennt Masterplan

Dem neuen Eigentümer, mit dem die Verwaltung in ständigem Kontakt stehe und der eine „rentierliche Nutzung“ anstrebe, seien die Inhalte des Masterplans bekannt, führte Hebich weiter aus. Dieser Plan sieht für das Areal eine Mischnutzung mit Handel, Dienstleistern und Kultur vor. Die Frage von Dieter Schiffmann, ob auch das seit vielen Jahren leerstehende KBA-Verwaltungsgebäude mitveräußert worden sei, beantwortete er nicht.