„Nicht als Verhinderer, sondern als Mitgestalter“ interpretiere die Stadtverwaltung ihre Rolle mit Blick auf die künftige Nutzung des früheren KBA-Betriebsgeländes an der Lambsheimer Straße. Das hat Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) am vergangenen Donnerstag vor dem Planungs- und Umweltausschuss betont. Das Gremium stimmte der von der Stadtverwaltung für das Areal vorgeschlagenen Veränderungssperre zu. Wie berichtet, hatte die Koenig & Bauer AG (Würzburg) das Grundstück im vergangenen Jahr an regionale Investoren verkauft. Hebich zufolge soll die zunächst auf zwei Jahre befristete Sperre sicherstellen, dass auf der Industriebrache nichts passiert, was die geplante Wohnbebauung auf dem ehemaligen KBA-Mitarbeiterparkplatz gegenüber erschwere. Für den 1,2 Hektar großen Parkplatz und die etwa fünf Hektar Betriebsgelände gibt es einen von dem Würzburger Druckmaschinenkonzern mit der Stadt entwickelten Masterplan, der neben rund 150 Wohnungen eine Nutzung für Dienstleister, Verwaltung und Einzelhandel festschreibt. Er gehe davon aus, dass sich „manche Zweifelsfragen“ lösen werden, sagte Hebich. Die Stadtverwaltung wolle sich mit der Veränderungssperre die Option erhalten „steuernd einzugreifen“, sagte der OB.