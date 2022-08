Dringende Sanierungsarbeiten nach einem Kanalschaden und die mögliche Gefahr eines Straßeneinbruchs sorgen ab Montag laut Stadt für eine Umleitung in der Wormser Straße. Die Kreuzung an der Einfahrt zu Kaufland soll bis 26. August teilweise gesperrt sein. Die Zufahrt sei in dieser Zeit nur über den Nordring möglich. Eine Umleitung wurde laut Verwaltung eingerichtet. Während der Arbeiten sei mit Staus zu rechnen.