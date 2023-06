Aus unbeobachteten Einkaufswägen sollen sich Unbekannte vergangene Woche im Kaufland-Markt in Frankenthal bedient haben. Die Polizei meldet zwei Diebstähle, die von Zeugen am Freitag zwischen 10.45 und 11.30 Uhr sowie am Dienstag zwischen 11 und 14 Uhr beobachtet worden seien. Genauere Hinweise zu den Tätern gebe es in beiden Fällen nicht. Zeugen können sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden. Die Polizei rät, Wertsachen nie unbeaufsichtigt zu lassen. Weitere Tipps gibt es unter www.polizei-beratung.de.