„Was ich in meinem solidarischen Frankenthal momentan erlebe ist großartig“, sagt Uschi Freymeyer. Statt im Kunsthaus, das im November wegen der Corona-Pandemie geschlossen ist, zeigt sie ihre Ausstellung „WeibsBilder“ im Kaufhaus Birkenmeier.

Nach einem Bericht der RHEINPFALZ über die ausgefallene Ausstellung im Kunsthaus hätten sich direkt und spontan Monika und Mike Burkhardt vom Kaufhaus Birkenmeier gemeldet. Das Unternehmerpaar habe angeboten, dass die Künstlerinnen im ersten Stockwerk des Kaufhaus ausstellen können, berichtet Freymeyer. Neben ihr selbst sind fünf weitere Frauen an dem Projekt beteiligt. Zeigen wollte die Frankenthalerin unter anderem die Plastiken von Birgit Löwer (Böhl-Iggelheim), Illustrationen von Anke Faust (Rheinhessen) und Kalligrafien von Regina Seiler (Carlsberg). Werke von Malerin Anja Ziegler (Worms) und von Susanne Freiler-Höllinger (Trippstadt) sollten die Schau abrunden. Jede der Beteiligten könne sich nun in einer anderen Abteilung des Kaufhauses präsentieren. Zwar könnten weniger Werke als geplant ausgestellt werden, „dafür bekommen wir eine Präsenz, die sonst nicht stattgefunden hätte“, so Freymeyer. Die Ausstellung soll ab Mitte November aufgebaut werden – und „hoffentlich etwas Farbe in den grauen Alltag bringen“.