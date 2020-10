Weil er am Donnerstag in der Stettiner Straße in Beindersheim eine Katze überfahren und nicht angehalten hat, sucht die Polizei den Fahrer eines silberfarbenen VW T-Roc. Ein Zeuge hatte gegen 7.20 Uhr beobachtet, wie so ein Wagen in Höhe der Hausnummer 32 eine Katze erfasste und einfach weiterfuhr. Tatsächlich fanden die Polizisten dort eine tote Katze. Zeugen der Verkehrsunfallflucht werden gebeten, sich unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.