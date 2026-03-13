Katrin Tempel stellt ihre Trilogie „Die Zeitungsdynastie“ in der von der Stadtbibliothek und dem Verein Kultur Rhein-Neckar veranstalteten Reihe „Literatur und Musik“ vor.

Katrin Tempel ist mit Schreiben, Büchern und Zeitungen aufgewachsen. Im Haus des Sportjournalisten Ulrich Kaiser in München lag täglich ein Stapel Zeitungen herum und durch das Haus hallte das Tippen der Schreibmaschine, erzählte sie in der Stadtbibliothek. So stand für sie schon früh ihr Berufswunsch fest mit dem Ziel: „Ich will mindestens die Welt verändern.“ Während ihres Studiums legte sie in den Politikwissenschaften den Schwerpunkt auf Medien im Dritten Reich, in Geschichte auf die Entwicklung des Volksempfängers und in den Kommunikationswissenschaften auf Propaganda. Später heiratete sie dann den Verleger Georg F. W. Tempel.

Gewissermaßen lief so alles in ihrem Leben auf „Die Zeitungsdynastie“ hinaus, eine Familiensaga um drei Geschwister und Erben eines Verlags vor dem Hintergrund deutscher Geschichte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Band eins mit dem Titel „Goldene Jahre“ spielt in der Weimarer Republik, der zweite Teil „Verlorene Heimat“ in der Zeit der Nazidiktatur, und der dritte Band „Neue Freiheit“ schließlich in der Nachkriegszeit bis zur Gründung der Bundesrepublik. Hauptpersonen sind die sehr unterschiedlichen Kinder eines Zeitungspatriarchen. Fritjof Manthey ist ein konservativer Demokrat. Sein Bruder Alexander ist zunächst politisch desinteressiert, wandelt sich aber zu einem Profiteur des Naziregimes.

Drei unterschiedliche Geschwister

Beider Schwester Vicki führt erst ein ausschweifendes Leben und wird kokainsüchtig. Als aber ihre Lebensgefährtin verhaftet und zu Gefängnis verurteilt wird, weil sie in der Öffentlichkeit in Männerkleidung aufgetreten ist, wird sie zu einer die Weimarer Republik mit ihren Artikeln herausfordernden Gerichtsreporterin. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten emigriert sie erst nach Prag, dann nach Marseille. Auch ihr Bruder Fritjof entflieht den Schikanen des Reichspropagandaministers Joseph Goebbels. Nur Alex vergrößert skrupellos das Erbe mit enteigneten Zeitungen und entwickelt es zu einem Zeitungsimperium.

Katrin Tempel hat in „Die Zeitungsdynastie“ wie schon in ihren früheren historischen Romanen wieder Fakten und Fiktion miteinander verwoben. Einen Zeitungsverlag wie den der Mantheys, der sich über so lange Zeit erhalten und entwickelt hätte, hat es in Deutschland nie gegeben. Das Zeitungsviertel in der Berliner Friedrichstadt jedoch hat es sehr wohl gegeben. Hier stand das Mossehaus des jüdischen Herausgebers des Berliner Tageblatts zwischen dem Sitz von 30 Tageszeitungen und 30 bis 40 Stadtteilzeitungen. Heute erinnert an den einstigen imperialen Glanz an diesem Platz nur noch das Axel-Springer-Hochhaus. Ein anderes Beispiel für Katrin Tempels mit Wahrheit versetzte Dichtung ist die Romanfigur der Vicki in der Zeit der Weimarer Republik, für die die reale Gerichtsreporterin Gabriele Tergit der Autorin Pate gestanden hat.

Gründliche Recherche

Von gründlicher Recherche zeugten auch ihre Ausführungen in der Stadtbibliothek. Denn sie erzählte mehr, als sie las. Bei rund 1200 Seiten, die die Romantrilogie umfasst, war das nicht weiter verwunderlich. Nebenbei erfuhren die Zuhörer so, dass die Zeitungsjungen die Zeitungen, die sie im Straßenverkauf reißerisch anpriesen, anfangs selbst kaufen mussten , so dass jede nicht verkaufte Zeitung für sie einen schmerzhaften Verlust bedeutete. Und bisweilen lässt Tempel auch eine journalistische Moral durchblicken. So lässt sie Fritjof vor seiner Emigration sagen, er habe „kein Interesse an einer Zeitung, die nur die Sensationsgier der Menschen bedient.“ Oder über Vater Manthey, den Zeitungsgründer, heißt es: „Er hatte noch an die Macht des Wortes geglaubt, dass man mit einer Zeitung noch etwas verändern kann.“

In der Aussprache mit dem Publikum stellte eine Zuhörerin gewisse Parallelen zwischen den damaligen Zeitungsübernahmen und der Gleichschaltung der Presse zur heutigen Zeit fest. Die Autorin selbst zeigte sich besorgt über den Vertrauensverlust, der Zeitungen seit der Rede von Fake News entgegenschlägt.

Die Musik steuerte der Gitarrist Peter Stahl bei. Statt alten Rock’n’Roll-Nummern oder Johnny Cashs „Ring of Fire“ hätten zwar Comedian Harmonists besser ins Zeitkolorit des Romans gepasst. Aber Bob Marleys „No Woman, No Cry“ hatte einen gewissen Bezug zur Eingangsszene, wenn die Geschwister mit ihrem Mercedes eine Tänzerin überfahren, ihre Leiche in die Havel werfen, um den Unfall zu vertuschen.