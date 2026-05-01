Der Abschied vom 80 Jahre alten Kirchenchor St. Ludwig rückt näher. Margot Schäfer ist seit gut einem halben Jahrhundert Mitglied, die Hälfte davon als Dirigentin.

Der Chor von St. Ludwig wird am Sonntag, 3. Mai, ab 11 Uhr die katholische Messe mitgestalten und sich noch einmal am Dekanatsmusiktag im Oktober beteiligen. Dann hören die Mitglieder aus Altersgründen auf. „Mich erfüllt ein großes Gefühl von Dankbarkeit gegenüber allen, die mich bei der Arbeit unterstützt haben“, sagt Margot Schäfer zum Ende einer langen Ära im Dienste der Kirchenmusik. Dass beim Jubiläum auch die Chöre von St. Paul/Lutherkirche und der Zwölf-Apostel-Kirche mitwirken, wertet sie als Zeichen ökumenischer Verbundenheit.

Gegründet wurde der Kirchenchor St. Ludwig im Frühjahr 1946 auf Initiative von Pfarrer Eugen Schädler. Relativ schnell fand sich ein respektabler Klangkörper von 60 Sängerinnen und Sängern zusammen – eine Stärke, von der man in der Pfarrei heute nur noch träumen kann. Die Liste der Dirigenten, die den Chor auf ein beachtliches Niveau brachten, reicht von Wilfried Gehm und Richard Neumann über Karl Heß bis zu Stephan Cosacchi. Aus dessen Feder stammt die höchst anspruchsvolle Paulus-Kantate, die zur Einweihung der neuen Orgel von St. Ludwig im Dezember 1961 aufgeführt wurde – ein Höhepunkt in der Chorgeschichte.

Prägende Figur: Oswald Frey

Zu den prägenden Persönlichkeiten zählt Oswald Frey, der die Chorleitung 1970 übernahm und in den folgenden 30 Jahren den Ton angab. Nicht nur bei der musikalischen Gestaltung von Gottesdiensten – teilweise mit Gesangssolisten sowie Bläser- und Streicherensembles – machte der Kirchenchor von sich reden, er veranstaltete auch Konzerte und beteiligte sich an Musiktagen über die Pfarrei hinaus.

Im Jahre 2000 wurde der Dirigentenstab an Margot Schäfer, eine leidenschaftliche Sängerin in den eigenen Reihen, weitergereicht. Schon als 15-Jährige war sie in den Kirchenchor eingetreten und hatte bei ihrem Mentor Oswald Frey ihren ersten Orgelunterricht genommen. In Speyer absolvierte sie die Prüfung für Orgel und Chorleitung und brachte 30 Jahre lang als Organistin in den Gottesdiensten das königliche Instrument zum Klingen.

Die pensionierte Gymnasiallehrerin, die in Mannheim geboren und in Frankenthal aufgewachsen ist, hat auf kirchenmusikalischer Ebene mit Herzblut und Enthusiasmus eine Menge bewegt. Sie gründete den Frauensingkreis in St. Ludwig und die Kinderkantorei Cantate, mit der sie regelmäßig Krippenspiele einstudierte und mit großem Erfolg das Musical „Die Zauberharfe“ im Dathenushaus aufführte. Auch organisierte sie wiederholt das „Musikalische Kaleidoskop“, an dem sich Ensembles und Instrumentalisten der Pfarrei beteiligten.

Pandemie als Zäsur

Gern erinnert sich Margot Schäfer an den erstmals 2016 in Frankenthal veranstalteten Dekanatsmusiktag, bei dem 130 Mitwirkende die „Missa brevis in B“ des zeitgenössischen englischen Komponisten Christopher Tambling sangen. Als herausfordernd empfand die 68-Jährige die Corona-Zeit. Schäfer beteiligte sich an Streaming-Produktionen und ließ den Kontakt zu den Chormitgliedern nicht abreißen. Wöchentlich verschickte sie Mails und Briefe mit meditativen Texten, Psalmen und Links zu Liedern oder Chorsätzen.

Nicht alle Sängerinnen und Sänger sind bei der Stange geblieben. Es wurde zunehmend schwieriger, an das Niveau vor der Pandemie anzuknüpfen. „Erst im März 2022 durften die Proben im Kirchenraum mit einem Fünf-Meter-Abstand und verbindlicher Sitzordnung wieder aufgenommen werden“, erinnert sich die engagierte Kirchenmusikerin, die sich in der Pfarrei weiter ehrenamtlich engagieren will. Ihren Kirchenchor und die Singstunden dienstags im großen Turm der Ludwigskirche wird sie schmerzlich vermissen.