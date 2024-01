Die Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit unterstützt die Initiative des Frankenthaler Bündnisses gegen Rechtsextremismus und Rassismus, das sich den bundesweiten Protesten gegen die AfD anschließt und für Samstag, 27. Januar, 12.05 Uhr, zu einer Kundgebung auf dem Rathausplatz einlädt. In seiner Sitzung am Montagabend hat der Pfarreirat offiziell zur Teilnahme an dieser Veranstaltung aufgerufen, um ein starkes Zeichen gegen Rechts zu setzen. „Es wird höchste Zeit, wir müssen endlich aufwachen“, betonte Pfarreiratsvorsitzender Theo Wieder. Einhellig begrüßte das Gremium die Aktion, um die schweigende Mehrheit zu Wort kommen zu lassen.

Leitender Pfarrer Andreas Rubel hat bereits in den Sonntagsgottesdiensten über die Demonstration informiert. Er schließe sich dem Aufruf des Bündnisses an und ermuntere zu einer zahlreichen Teilnahme, sagte er in der Sitzung. Inzwischen stehe er mit seinem protestantischen Amtskollegen, Dekan Mathias Gaschott, und dem Organisator Rüdiger Stein in Kontakt. Dessen Einladung, bei der Kundgebung zu sprechen, werde von einem Vertreter des Pastoralteams angenommen.