Nach dem für viele überraschenden Weggang von Stefan Mühl nach Schifferstadt bekommen die Katholiken der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit den Priestermangel hautnah zu spüren. Ein Nachfolger als Leitender Pfarrer ist nicht in Sicht, die Stelle nicht einmal ausgeschrieben. Vielmehr will das Bischöfliche Ordinariat den Frankenthalern ein neues Leitungsmodell schmackhaft machen. Ehrenamtliche sollen in dem Pfarreiteam mehr Verantwortung übernehmen. In Homburg scheint das Pilotprojekt zu funktionieren. Allerdings ist die Gemeinde um einiges kleiner und mit der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit, der zweitgrößten im Bistum Speyer, nicht zu vergleichen. Wie es weitergeht, ist noch völlig offen. Eine im November einberufene Pfarreiversammlung liefert kein klares Meinungsbild. Man erhofft sich von Speyer hauptamtliche Unterstützung, um den hohen Verwaltungsaufwand stemmen zu können. Im Februar wollen die Gremien entscheiden, ob sie sich mit dem Leitungsmodell anfreunden können oder auf einer Ausschreibung der Pfarrstelle beharren.