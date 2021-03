Neustart für die Präsenzgottesdienste in der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit. Der Vorstand des Pfarreirats und das Pastoralteam haben entschieden, die Feier der sonntäglichen Gottesdienste am 13. März wieder aufzunehmen. Als Grund nannte Pfarrer Stefan Mühl die gesunkenen Infektionszahlen in Frankenthal und die weiteren Öffnungsschritte im öffentlichen Leben.

„Die Pfarrei reagiert damit auch auf den Wunsch vieler Gemeindemitglieder, die nach über zwei Monaten des Lockdowns wieder Gottesdienst feiern möchten“, betonte Mühl gegenüber der RHEINPFALZ. Das Pandemiegeschehen werde weiterhin beobachtet, sodass bei einem größeren Anstieg der Inzidenzzahl auch eine erneute Absage der Gottesdienste möglich sei, führte der Seelsorger aus.

Hygienekonzept und Anmeldung

Es gelte nach wie vor das bewährte Hygienekonzept, das unter anderem die telefonische Anmeldung und Registrierung der Kontaktdaten sowie einen Mindestabstand von 1,50 Meter vor, während und nach dem Gottesdienst vorsehe. Auf Gemeindegesang wird weiter verzichtet. Ein Mund-Nasen-Schutz muss während des gesamten Gottesdienstes getragen werden.

Weiter Übertragung auf Youtube

Die Gottesdienstzeiten: Samstag, 17.30 Uhr, in St. Jakobus; Sonntag, 9 Uhr, in St. Thomas Morus Flomersheim und Sonntag, 11 Uhr, in St. Ludwig. Anmeldungen sind unter der Handynummer 0151-14879833 zu folgenden Zeiten möglich: Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 12 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 15 bis 17 Uhr. Wer sich dem Risiko einer Begegnung mit vielen Menschen in einem Raum nicht aussetzen will, kann den Gemeindegottesdienst nach wie vor jeden Sonntag, 9 Uhr, per Livestream auf dem Youtube-Kanal der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit verfolgen.