Das Erntedankfest feiern die Kirchengemeinden in Eppstein und Flomersheim am Sonntag, 3. Oktober, 11 Uhr, in der St. Thomas-Morus-Kirche mit einem ökumenischen Gottesdienst, der auch auf dem YouTube-Kanal der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit live gestreamt wird. Die Eucharistiefeier um 9 Uhr fällt aus. Auf dem Kirchenvorplatz schließt sich ein Erntedankessen an. Außerdem wird Kuchen zum Mitnehmen angeboten. Um den notwendigen Abstand zu gewährleisten, gibt es Sitzplätze nur für Personen mit körperlichen Einschränkungen. Bei schlechtem Wetter entfallen Essen und der Kuchenverkauf. Die Kollekte und der Erlös des Festes gehen an die Levana-Schule, eine Förderschule mit den Förderschwerpunkten ganzheitliche und motorische Entwicklung in Bad Neuenahr-Ahrweiler, die bei der Hochwasserkatastrophe im Juli verwüstet wurde. Mit den Spenden werden Schulmaterial, Ausstattung und Hilfsmittel für die mehrfach schwerstbehinderten Kinder angeschafft. Pfarrer Stefan Mühl weist darauf hin, dass für den Gottesdienst eine Anmeldung unter der Nummer 0151 14879833 nötig ist. Im Gottesdienst gilt die erweiterte 2G-Regel: Geimpfte und Genesene müssen ihren Nachweis vorzeigen. Kinder bis einschließlich elf Jahren sind ihnen gleichgestellt. Maximal 25 Nicht-Immunisierte dürfen teilnehmen.