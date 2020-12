Auf den Kirchgang an Weihnachten brauchen die Katholiken in Frankenthal nicht zu verzichten. Die angekündigten Präsenzgottesdienste der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit an Heiligabend sowie an den beiden Feiertagen werden wie geplant stattfinden. „Ab 27. Dezember gehen wir dann in den Lockdown“, erklärte Pfarrer Stefan Mühl am Dienstag gegenüber der RHEINPFALZ. In Absprache mit der Bistumsleitung in Speyer habe man entschieden, alle Gottesdienste bis einschließlich 10. Januar abzusagen.

Pfarrer Mühl wies ausdrücklich darauf hin, dass ein Besuch der Weihnachtsgottesdienste nur nach vorheriger Anmeldung möglich sei. Auf die strikte Einhaltung der Hygienebestimmungen werde geachtet. Die Pfarrei habe auch den Empfangsdienst in den Kirchen personell verstärkt. Die Vorgabe von maximal 100 Besuchern sei aufgrund der Anmeldezahlen unproblematisch, Absagen seien bisher nicht erforderlich gewesen.