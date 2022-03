Wie gut ist die Bevölkerung in Frankenthal im Katastrophenfall geschützt? Das möchte die Freie Wählergruppe (FWG) wissen und hat deshalb eine Anfrage an die Verwaltung gestellt. Sie soll in der Online-Sitzung des Haupt – und Finanzausschusses am 8. März, 17 Uhr, Thema sein. Konkret will die FWG wissen, wo es im Stadtgebiet Schutzräume gibt, ob die Sirenen im Ernstfall funktionieren würden und ob die EDV in Verwaltung sowie in Betrieben der kritischen Infrastruktur – etwa bei den Stadtwerken – gegen Hacker-Angriffe geschützt ist. Der FWG-Fraktionsvorsitzende Jesko Piana fragt nach, ob die Abwehr gegen solche Netzwerk-Attacken angesichts des Krieges in der Ukraine verschärft worden sei.

Szenario für Chemie-Unfall

Mit Blick auf die Produktionsanlagen der BASF in Ludwigshafen möchte die FWG wissen, ob es in Frankenthal einen Maßnahmenkatalog im Falle eines schwerwiegenden Störfalls gibt. „Immerhin wird dort als ein Zwischenprodukt unter anderem das Nervengift Phosgen hergestellt.“ Piana bemängelt, dass es außer einer Kontaktadresse auf der Homepage der Stadt keine Informationen für Bürger zum Zivilschutz gebe. Durch das Hochwasser an der Ahr und nun den Krieg im Osten Europas würden sich viele Frankenthaler Gedanken über dieses Thema machen. Die Zugangsdaten zu der Sitzung am 8. März gibt es in den Tagen davor unter www.frankenthal.de.