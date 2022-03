Knapp 4000 Menschen hätten bis 2013 in zwei Schutzräumen in der Tiefgarage Willy-Brandt-Anlage im Katastrophenfall Zuflucht gefunden. Diese Räume seien jedoch aufgegeben worden, weil sich der Bund deutschlandweit aus dem Unterhalt zurückgezogen habe. Darüber informierte Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) am Dienstag im Haupt- und Finanzausschuss auf Anfrage der FWG. Ob es in der Stadt noch private Schutzräume gibt, wisse die Stadt nicht.

Alle Sirenen funktionsfähig

Alle 19 Sirenen im Stadtgebiet seien voll funktionsfähig. Drei der Anlagen sind bereits überholt, zwei weitere sollen in diesem Jahr erneuert werden, weil die Warnsignale nicht überall gut zu hören seien. Grund dafür sind unter anderem bessere Dämmung und Schallschutz an Gebäuden sowie die Ausweisung neuer Baugebiete. Um die Bevölkerung für die Warnsignale zu sensibilisieren, soll eine Arbeitsgruppe eingerichtet werden, die unter anderem Kontakt mit Schulen aufnehmen soll.

Hebich: Auch Bürger in der Pflicht

Außerdem sollen über die Webseite der Stadt und eine neu aufgelegte, mehrsprachige Broschüre Anleitungen zum Verhalten im Katastrophenfall verbreitet werden. Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) sieht darüber hinaus auch jeden einzelnen Bürger in der Pflicht, sich über Notfallausrüstung und risikobewusstes Bauen zu informieren. „Katastrophenfall bedeutet, dass eben nicht gleich Hilfskräfte da sind.“