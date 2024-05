Unbekannte haben zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 9.45 Uhr, an zwei Autos in der Martin-Schongauer- und in der Käthe-Kollwitz-Straße in Frankenthal die Katalysatoren ausgebaut. Betroffen sind ein VW und ein Mitsubishi. Die Polizei sucht unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de Zeugen.