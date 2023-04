Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf die Synchronität kommt es vor allem an, wenn Joana Brachetti, Laura Schöberle und Sarah Kölsch ihre Kata-Figuren auf dem Tatami, der Matte im Karate, zeigen. Belohnt wurden sie schon mit Silber und Bronze. In nicht allzu ferner Zukunft soll der Medaillensatz komplettiert werden. Dabei kommt es auch auf das Gehör an.

Es sieht schon sehr beeindruckend aus, wenn Joana Brachetti (15, Römerberg), Sarah Kölsch (15, Speyer) und Laura Schöberle (14, Großniedesheim) ihre Bewegungen im Training synchron