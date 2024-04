Zwei in der Nähe der Carl-Bosch-Grundschule entdeckte Kartuschen mit Lachgas haben am frühen Freitagnachmittag in Frankenthal einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 13.45 Uhr war laut Pressemitteilung die Meldung über „Gasflaschen“ unklaren Inhalts im Außenbereich der Schule eingegangen, die mit Gefahrensymbolen bedruckt seien. Messungen vor Ort hätten keinen Hinweis auf einen Austritt des darin enthaltenen Stoffs ergeben.

Das als Lachgas bekannte Distickstoffmonoxid hat sich zunehmend zur „Partydroge“ entwickelt. Die Feuerwehr warnt unterdessen vor den Folgen: Abgesehen vom Einsatz für medizinische Zwecke, könne der unkontrollierte Konsum das Knochenmark schädigen und so Koordinations- und Gedächtnisstörungen auslösen. Auch eine psychische Abhängigkeit sei möglich. Die entleerten Kartuschen führe die Feuerwehr „einer fachgerechten Entsorgung“ zu. Die Wehr war mit 18 Kräften und vier Fahrzeugen im Einsatz, unterstützt von Rettungsdienst und Polizei.