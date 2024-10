Alle 22 rheinland-pfälzischen Finanzämter informieren mit einem Karrieretag unter dem Motto „Tax your future“ am Mittwoch, 9. Oktober, von 13 bis 19 Uhr über ihre Aufgaben. Mit dabei ist auch das Finanzamt Ludwigshafen mit seinen Standorten in Ludwigshafen (Bayernstraße) und Frankenthal ( Friedrich-Ebert-Straße).

Eingeladen sind Schüler, deren Eltern und Geschwister sowie alle, die sich für einen Job in der Steuerverwaltung interessieren. Dabei werden laut Finanzamt nicht nur das breite Ausbildungs- und Studienangebot sowie Karrieremöglichkeiten für Quereinsteiger vorgestellt. Die Besucher erhalten auch Einblicke in die praktische Arbeit eines Finanzamts, zum Beispiel in den Weg der Steuererklärung vom Eingang über die Bearbeitung bis zum Versand. Und es gibt die Möglichkeit, sich mit Menschen zu unterhalten, die in der Steuerverwaltung bereits tätig sind.

Der Karrieretag soll aufzeigen, was es heißt, täglich dafür zu sorgen, dass genügend Geld für öffentliche Aufgaben vorhanden ist, wie zum Beispiel Schulen, Kindergärten, Gesundheitsvorsorge oder auch den Straßenbau. Gleichzeitig haben die Besucher bei einem Speed-Dating die Möglichkeit, sich über die Arbeitswelt des Finanzamts zu informieren und bei Interesse auch direkt Bewerbungen abzugeben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.