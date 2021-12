Kranarbeiten sind der Grund für eine Vollsperrung der Fahrbahn am Freitag, 17. Dezember, von 7 bis 14 Uhr in der Karolinenstraße. Darauf weist die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung hin. Der betroffene Bereich liege zwischen der Carl-Theodor-Straße und der Nürnberger Straße. Eine Zufahrt von der Carl-Theodor-Straße sei im genannten Zeitraum nicht möglich, so die Stadt. Damit Anwohner bis zur Baustelle über die Nürnberger Straße zu ihren Häusern gelangen können, wird der Mitteilung zufolge die Einbahnstraßenregelung in der Karolinenstraße für die Dauer der Arbeiten aufgehoben.