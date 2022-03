Die Corona-Pandemie und der Krieg waren prägende Themen bei der Verleihung der Abiturzeugnisse am Donnerstag im Karolinen-Gymnasium (KG). Mit überdurchschnittlichen Noten hatten 121 Schüler eine Oberstufenzeit abgeschlossen, die alles andere als durchschnittlich war.

Die Bühne der Aula war mit Friedenstauben geschmückt – ein Abschiedsgruß der Fünftklässler. In ihrem Schnabel steckten von den jüngsten Gymnasiasten verfasste Sprüche. Rektor Christian Bayer las einige davon vor: „Glaube an dich und deine Freunde.“ Oder: „Finde jeden Tag einen Grund zum Lächeln.“ Die letzten zwei Jahrgänge hatten ihre Reifezeugnisse auf dem Postweg erhalten. Diesmal wagte die Schulleitung wieder eine Präsenzveranstaltung. Mehr als 400 Gäste saßen mit Maske in der Aula, für Angehörige und Freunde in Quarantäne wurde das Fest im Netz übertragen. Für einen Absolventen geriet das Abitur zum Krimi. Er war an Corona erkrankt und konnte erst am Donnerstag zu den mündlichen Prüfungen erscheinen.

Zu den von der Jahrgangsband intonierten Klängen des Scorpions-Hits „Wind Of Change“ feierten die Familien die Abiturienten mit einem Lichtermeer aus Handykameras. Das 1990 veröffentlichte Lied war eine Hymne auf die Zeitenwende, als sich der Eiserne Vorhang zwischen Ost und West hob – ein Mosaikstein in der symbolträchtigen Feier, die nach einem Monat Krieg in der Ukraine den Charakter einer politischen Veranstaltung trug. Schulleiter Bayer sprach davon, dass die Abiturfeier eine „Signalwirkung“ trage. „Wenn ich junge Menschen wie Sie erlebe, dann schöpfe ich Hoffnung für unser aller Zukunft.“ Die Absolventen hätten in den achteinhalb Jahren am Gymnasium demokratische Haltung bewiesen – als Schülervertreter und Lernpaten im Ganztagsangebot des KG, aber auch bei der Flüchtlingshilfe 2015 oder 2021 bei Aufräumarbeiten nach dem Hochwasser im Ahrtal.

Auszeichnungen für besondere Leistungen

Mit 2,18 liege die Durchschnittsnote beim Abitur deutlich über dem langjährigen Mittel der vergangenen Jahre, betonte Bayer. Und dies, obwohl die Absolventen in ihrer Oberstufenzeit stark von coronabedingten Schulschließungen betroffen gewesen seien. Zu den Prüfungen waren 122 Schüler angetreten, nur einer hatte nicht bestanden.

Erik Reisich und Tim Kruse schlossen mit der Traumnote 1,0 ab. Kruse erhielt Auszeichnungen für besondere Leistungen in Physik, Mathematik und Geschichte. Einen sehr guten Abschluss erzielten 25 Schüler, 53 Abiturienten haben ein gutes Abschlusszeugnis geschafft. Bayer bezeichnete die diesjährigen Abschlüsse als göttlichen Abgang vom „Abilymp“ – dieses Motto hatten die Schüler gewählt.

Im Namen aller Schulabgänger bedankten sich Romy Rösch und Samuel Draper bei der ganzen Schule – von Hausmeister Jurij König über die Fachlehrer bis zum Direktorium. Das musikalische Ständchen bestand aus einem Konzert mit 15 Ukulelen sowie dem traditionellen Stufenlied, in dem alle Leiter der Stammkurse bedacht wurden sowie die Höhen und Tiefen in der Pandemie.