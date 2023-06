[aktualisiert 14:36 Uhr] Nach dem Austritt einer bislang unbekannten Substanz in einem Gebäudeteil des Karolinen-Gymnasiums am Donnerstagmittag sind nach Angaben der Feuerwehr Frankenthal drei Schülerinnen in ärztlicher Behandlung: Zwei Mädchen hätten über Atembeschwerden geklagt, eins habe wegen der Aufregung über den Zwischenfall hyperventiliert. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte gegen 12.30 Uhr mit dem Stichwort „Gasgeruch“. Welcher Stoff in die Luft gelangt sein, könnte, war auf Rückfrage der RHEINPFALZ gegen 13.30 Uhr noch unklar. Einer Feuerwehrsprecherin zufolge wurden Proben gezogen und zur weiteren Untersuchung ins Labor nach Ludwigshafen weitergegeben. Der betroffene Komplex sei zunächst geräumt und belüftet worden. Gegen 14.30 Uhr sei keine Belastung mehr messbar gewesen. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 23 Mann vor Ort. Die Rettungsdienste hatten vorsorglich 13 Fahrzeuge sowie Leitenden und Kinder-Notarzt geschickt.