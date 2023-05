Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ausgefallene Klassenfahrten, Unterricht allein daheim vorm Computer oder in wechselnden Gruppen: So richtig Gelegenheit, als Team zusammenzuwachsen, hatten die Fünft- und Sechstklässler in der Corona-Zeit bisher noch nicht. Das will das Karolinen-Gymnasium jetzt ändern.

Bereits seit vielen Jahren unterstützt ein Team von Erlebnispädagogen um Gründer Matthias Klein aus Rockenhausen das Frankenthaler Gymnasium mit Angeboten zum besseren Kennenlernen neu