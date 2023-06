[aktualisiert 17:02 Uhr] Ein defekter Kühlschrank, aus dem Ammoniak ausgetreten ist, hat am Donnerstag gegen 12.30 Uhr zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdiensten am Karolinen-Gymnasium in Frankenthal geführt. Nach dem Austritt der zu diesem Zeitpunkt unbekannten Substanz waren nach Darstellung der Stadtverwaltung vier Schüler zur Beobachtung im Krankenhaus: Zwei hätten über Atemwegsreizungen geklagt, zwei wegen der Aufregung über den Zwischenfall hyperventiliert. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte mit dem Stichwort „Gasgeruch“. Einer Feuerwehrsprecherin zufolge wurden Proben gezogen und zur weiteren Untersuchung ins Labor nach Ludwigshafen weitergegeben.

Am Nachmittag dann die Bestätigung des Verdachts: Auslöser des Zwischenfalls war wohl das Kühlmittel aus dem Gerät. Der betroffene Komplex sei geräumt und belüftet, der Nachmittagsunterricht in den vom Ort des Geschehens entlegenen K-Bau verlegt worden. Gegen 14.30 Uhr sei keine Belastung mehr messbar gewesen. Die Feuerwehr war mit sieben Fahrzeugen und 23 Mann vor Ort. Die Rettungsdienste hatten 13 Fahrzeuge mit 24 Einsatzkräften – darunter zwei Leitende Notärzte, ein Kinder-Notarzt und ein organisatorischer Leiter – geschickt.

Christian Bayer, Leiter des Gymnasiums, kann am späten Nachmittag berichten, dass es den unmittelbar betroffenen Schülern wieder besser gehe. Bei aller Aufregung, die der Großeinsatz mit sich gebracht habe, sei es für ihn wertvoll gewesen zu sehen, dass die für Notfälle verabredeten und eingeübten Prozesse funktionierten. Dazu zählt laut Stadt auch die schnelle Information von Eltern über die Internetseite der Schule. Eine fünfte Klasse, die von dem Geschehen nach Bayers Wahrnehmung besonders beeindruckt gewesen sei, habe ein Eis spendiert bekommen.