Jede Menge Blechschaden verursachten zwei betrunkene in der Nacht zu Sonntag in der Wormser Straße in Worms. Der 22-jährige Autofahrer war laut Polizei von der Fahrbahn abgekommen und mit einem geparkten Wagen zusammengestoßen. Durch den Aufprall sei dieses Auto noch fünf Meter weiter auf ein zweites Fahrzeug geschoben worden. Die Autos waren erheblich beschädigt und teilweise in einander verkeilt. Als Fahrer und Beifahrer merkten, dass Anwohner wach geworden waren, flüchteten sie zu Fuß. Der Beifahrer wurde noch in der Nähe des Unfallortes durch die Polizei gestellt, heißt es im Bericht. Der Fahrer sei durch eine weitere Streife zuhause angetroffen worden. Beide Männer seien erheblich alkoholisiert gewesen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe genommen, sein Führerschein wurde eingezogen und er bekam eine Anzeige.