Ein Streit im Gartengebiet Kappenäcker in Lambsheim ist am Mittwoch eskaliert, dabei wurde ein Mann verletzt. Das bestätigt die Polizeiwache Maxdorf. Demnach hatten zwei Männer im Alter von 45 und 49 Jahren gegen 17 Uhr eine Auseinandersetzung, die mit der Nutzung von Grundstücken in dem Außengebiet zu tun hatte. Der Streit soll laut Bericht bereits länger andauern. Der 49-Jährige habe seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht geschlagen, sodass dieser in einer Klinik versorgt werden musste. Die Polizei leitete gegen den 49-Jährigen ein Strafverfahren wegen Körperverletzung ein. Das Gartengebiet ist seit Längerem im Blick der Behörden, weil dort unter anderem gegen Baurecht und den Tierschutz verstoßen wird. Zuletzt waren am Dienstag Hunde auf einem Grundstück eingesammelt und von Amtstierärzten weggebracht worden.