Sogenannte Kann-Kinder, also Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, können auf Antrag der Eltern vorzeitig in die Grundschule aufgenommen werden. Für das Schuljahr 2021/2022 zählen dazu Kinder, die zwischen dem 1. September und dem 31. Dezember 2015 geboren sind. Voraussetzung ist, dass nach ihrer Entwicklung zu erwarten ist, „dass sie mit Erfolg am Unterricht teilnehmen können“, so die Stadtverwaltung. Anmeldungen sind bis Ende Februar in der Grundschule möglich, zu deren Schulbezirk der Wohnort des Kindes gehört. Termine vergeben die Grundschulen. Die Sorgeberechtigten werden gebeten, ihr Kind zur Anmeldung mitzubringen. Vorgelegt werden müssen die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch und eine Bescheinigung des Kindergartens, sofern dieser besucht wird.