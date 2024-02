Kinder, die noch nicht schulpflichtig sind, können auf Antrag der Eltern in die Grundschule aufgenommen werden. Die Anmeldung erfolgt direkt in der Schule, Termine gibt es laut Stadt von Mitte bis Ende Februar. Voraussetzung für die frühere Aufnahme in die Grundschule ist, dass die Entwicklung des Kindes erwarten lässt, dass es mit Erfolg am Unterricht teilnehmen kann. Für das Schuljahr 2024/2025 gelten Jungen und Mädchen, die zwischen 1. September und 31. Dezember 2018 geboren sind, als sogenannte „Kann-Kinder“. Anmeldetermine vergeben die Grundschulen, zu deren Schulbezirk der Wohnort des Kindes gehört.

Die Sorgeberechtigten werden gebeten, ihr Kind zur Anmeldung mitzubringen. Es habe so an diesem Tag die Möglichkeit, einen ersten Kontakt zu der Schule zu bekommen. Bei der Anmeldung vorgelegt werden müssen die Geburtsurkunde oder das Familienstammbuch, der Impfausweis zum Nachweis der Masernimpfung und eine Bescheinigung des Kindergartens, sofern dieser besucht wird.

Eine Übersicht über die Grundschulbezirke und weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Stadt unter www.frankenthal.de/schulen.