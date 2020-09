Böse Überraschung am Sonntagmorgen: Als die Besitzerin eines silbergrauen Honda-Motorrollers gegen 8 Uhr zu dem Ort kam, wo sie am Abend zuvor gegen 21 Uhr ihr Zweirad abgestellt hatte, war der Platz leer. Nach Angaben der Polizei stand das Fahrzeug in der Kanalstraße auf Höhe von Hausnummer 5 und wurde von dort vermutlich gestohlen. Den Schaden schätzen die Beamten auf 1000 Euro. Hinweise an die Polizei Frankenthal, Telefon 06233, 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.