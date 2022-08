Für die Installation von Hausanschlüssen muss die Fahrbahn in der Kanalstraße nach Angaben der Stadtverwaltung von Montag, 29. August, bis Freitag, 9. September, vor dem Anwesen Nummer 16 gesperrt werden. Fußgänger würden an der Baustelle vorbei geleitet, heißt es in der Pressemitteilung. Anliegern sei die Zufahrt bis zur Sperrung gestattet. Eine Umleitung will die Stadt entsprechend ausschildern.