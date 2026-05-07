Noch bis voraussichtlich Mittwoch, 13. Mai, bleiben in der Gottfried-Keller-Straße im Nordend im Bereich der Hausnummer 66 die Fahrbahn und der Gehweg voll gesperrt. Als Grund nennt die Stadtverwaltung in einer Pressemeldung dringende Kanalarbeiten im Auftrag des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs Frankenthal (EWF). Begonnen haben die Arbeiten am Donnerstag. Die Stadt bittet die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist. Weitere Informationen zu dieser und weiteren Baustellen im Stadtgebiet findet man im Internet unter www.frankenthal.de/sperrungen.